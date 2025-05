É de graça: concerto da Orquestra de Cordas na Festa das Nações

A noite se inicia com "Eine Kleine Nachtmusik" de Mozart, evocando a elegância austríaca. A tensão característica dos Estados Unidos é capturada pela obra "Psicose" de Bernard Herrmann, transportando o público ao universo cinematográfico. Em seguida, a emoção italiana se faz presente com "Cinema Paradiso" de Morricone e o vigor de Vivaldi, remetendo às belas paisagens da Itália.

O palco principal da 40ª Festa das Nações de Piracicaba receberá uma apresentação vibrante da Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba. Com um repertório que celebra a diversidade de culturas representadas no evento, o concerto promete uma viagem musical inesquecível.

O concerto segue com a suíte de Holst, que incorpora a tradição folk do Reino Unido, enriquecendo ainda mais a experiência multicultural. Para encerrar com chave de ouro, "Dança Nordestina" e "Mourão" trazem o calor e as tradições brasileiras, homenageando o nordeste e o genial Guerra-Peixe.

Este evento é mais que um concerto; é uma celebração da música clássica e das culturas que fazem da Festa das Nações um símbolo de união e diversidade. Com representações de 17 países, a apresentação é um convite à reflexão e à celebração das conexões culturais.

Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite de música e cultura na 40ª Festa das Nações de Piracicaba. Venha e participe dessa jornada sonora que promete encantar e inspirar a todos!