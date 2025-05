'Inspiração para o trabalho': músicos homenageiam Ernst Mahle

Faleceu no final da noite desta segunda-feira (12) o maestro Ernst Mahle, aos 96 anos. Ele estava internado no hospital Unimet de Piracicaba. Mahle é um dos mais renomados maestros e compositores mundiais. Com mais de dois mil arranjos e composições que são referências em Piracicaba, no Brasil e por todo o mundo, Ernst Mahle fez história. Deixou um legado na cultura piracicabana.

Saiba mais

Músicos de toda Piracicaba, que tiveram relação com Mahle, lamentaram o falecimento do compositor. O violista Renato Bandel cita Mahle como uma das pessoas mais influentes para a carreira dele. “Falar de minha carreira como músico envolve duas pessoas: minha mãe, Zilma, e o maestro e compositor Ernst Mahle. Minha mãe me iniciou e Mahle trouxe todo significado, do que é fazer música com prazer, com qualidade, com alegria, com profissionalismo, com humanidade”, conta. “Uma conversa com o maestro me tocou muito. Estávamos saboreando uma sobremesa preparada pela Dona Cidinha, mirtilo do pomar com iogurte, quando Mahle me pergunta: Renato, o que é espírito? Fiquei sem saber responder e aguardei sua conclusão: Você pode ouvir uma obra musical ao vivo ou escutar uma gravação. Na execução ao vivo o espírito está presente", relembra Bandel.