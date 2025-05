Hyundai celebra 40 anos de Festa das Nações de Piracicaba

No "Pavilhão Hyundai", os visitantes poderão conferir de perto os veículos produzidos em Piracicaba, como o Hyundai HB20 e o Novo Hyundai CRETA, além de modelos importados, como o Hyundai PALISADE e o Novo Hyundai KONA Hybrid, que trazem a mais alta tecnologia e conforto para as ruas do Brasil. A marca também promoverá atividades culturais interativas, como o jogo da memória, caligrafia coreana e pintura facial para as crianças, com brindes especiais para quem participar. “A gente está com as brincadeiras da cultura coreana, jogos e brindes aqui no pavilhão, além de uma exposição de veículos. E uma novidade que resgatamos este ano é que vamos funcionar todos os cinco dias da festa", comenta Maurício Jordão, gerente de relações públicas e imprensa da Hyundai.

A Hyundai Motor Brasil celebra seus 40 anos de parceria com a Festa das Nações de Piracicaba, reforçando sua presença como patrocinadora Ouro do evento. Desde 2010, a marca apoia esse importante evento social e cultural da cidade, e nesta edição especial, estará com um espaço exclusivo no Engenho Central, o "Pavilhão Hyundai", funcionando durante os cinco dias da festa, de 14 a 18 de maio de 2025.

Em uma parceria inédita para este ano, a Hyundai também se junta ao time de futebol do XV de Piracicaba, trazendo ainda mais diversão para os visitantes. O mascote Nhô Quim estará presente no pavilhão e os fãs do clube poderão participar de um desafio de chute a gol, com dicas de atletas do XV de Piracicaba para melhorar a pontaria e ganhar brindes.

Como parte de sua contribuição, a Hyundai doará um HB20 zero-quilômetro para a tradicional rifa do Fundo Social de Solidariedade (FUSSP). Toda a arrecadação será destinada a várias entidades sociais da cidade, que atuam em áreas como educação, saúde e assistência social.

A Festa das Nações de Piracicaba, que acontece de 14 a 18 de maio, contará com o apoio da Hyundai e promete ser uma edição histórica, com muita diversão, cultura e solidariedade. O "Pavilhão Hyundai" estará aberto todos os dias do evento, com atividades para todas as idades, garantindo uma experiência única para toda a família.