Com repertório eclético, OEP inicia temporada 2025 no Losso Netto

O grupo é composto por 80 músicos de todas as famílias de instrumentos. E fazer parte desta história é motivo de orgulho e, também, motivação para os músicos. A orquestra tem como premissa ser um local de enriquecimento cultural e social na vida das pessoas. Em 10 anos de história, a OEP integra ao grupo pessoas que têm gosto pela música e que desejam tocar em orquestras. Mas que, não necessariamente, possuem interesse em serem profissionais. Um desses casos é o de Letícia Ramos de Souza, que trabalha em uma clínica em Piracicaba, ao mesmo tempo em que é trombonista da OEP. “Eu trabalho com outras coisas, a música é um hobby, e é muito gostoso”, disse. “A gente aprende muito com o outro, a gente consegue se ouvir, tem várias pessoas de várias profissões. A gente tem uma troca muito bacana, tudo em volta da música. Todo mundo gosta de tocar música e a gente está aqui por um bem maior”, completou.

O Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba, será o palco da apresentação de abertura da temporada 2025 da OEP (Orquestra Educacional de Piracicaba). A apresentação é especial, já que dá início à uma temporada também especial. Neste ano, a orquestra completa 10 anos de fundação. A apresentação está marcada para acontecer no domingo, dia 4 de maio, às 16h, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados no site megabilheteria.com.br.

O jovem César Augusto, baterista de 13 anos, passou a fazer parte da OEP para aprender algo novo, e se identificou com a percussão da orquestra. Mas estar integrado ao grupo é, para ele, mais do que uma forma de aprender música. “É uma forma de poder também ensinar os instrumentos e crescer cada vez mais”, disse. “Eu escolhi tocar na orquestra porque é uma área que eu não conhecia. Eu sou baterista, mas é uma área que eu não conhecia e queria aprender”, completou.

Repertório

O repertório da apresentação inaugural da temporada da OEP é eclético, com obras sinfônicas, trilhas sonoras e música brasileira. O programa trará trilhas marcantes do cinema e dos games, criando uma experiência única e emocionante, com destaque para clássicos da música de concerto. Também será dedicado a dois compositores: Edvard Grieg, pianista e maestro norueguês, e Pietro Mascagni, italiano conhecido por suas óperas.

O concerto terá ainda o suspense do tema de Tubarão, a emoção de O Verdadeiro Herói, a energia de League of Legends e a brasilidade de Villa-Lobos. Não faltam ainda a elegância da Valsa das Flores e o brilho épico de Elgar e Tchaikovsky. “O repertório está muito rico, com uma variedade muito grande de músicas, com certeza vocês vão adorar”, disse o maestro Ivan Bueno. “Sempre quando tem datas especiais, como essa de dez anos, nós ficamos muito esperançosos com coisas boas, pelos frutos que estamos colhendo. Então a expectativa é sempre muito boa, a melhor possível, que a gente tenha a melhor qualidade para apresentar nos concertos”, finalizou.