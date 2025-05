Temperaturas despencam em Piracicaba nesta semana e seca aumenta

A previsão do tempo indica que a temperatura deve ficar mais fria em Piracicaba nos próximos dias da semana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a partir de quarta-feira (14), a mínima na cidade deve baixar para 13°C e continuar neste patamar até o final de semana. Não há previsão de chuva, apenas tempo aberto e, no máximo, céu encoberto.

Nesta segunda-feira, a máxima prevista é de 27°C, com muitas nuvens no céu de Piracicaba. Na terça-feira (13), a mínima fica em 16°C e a máxima chega aos 27°C, com tempo encoberto e nublado durante todo o dia. Já na quarta-feira, a mínima prevista cai para 13°C e a máxima chega aos 28°C com previsão de tempo aberto e poucas nuvens durante todo o dia. Na quinta-feira (15), a mínima fica em 13°C e a máxima chega aos 28°C, sem previsão de chuva e com tempo aberto.