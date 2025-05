Influencer da região de Piracicaba é baleado em confusão em posto

O influenciador Júlio Nale foi baleado em um posto de combustíveis na noite do último domingo (11). O caso aconteceu na cidade de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba). As informações são do portal eLimeira.com.br.

Segundo o boletim de ocorrência, os tiros aconteceram após uma discussão entre o influenciador e o suspeito. O influenciador estaria abastecendo o veículo quando a discussão com o suspeito começou. Então, o homem disparou contra o digital influencer e o acertou de raspão.

Júlio foi levado ao hospital. O suspeito fugiu, mas logo foi identificado e detido. O caso foi apresentado no plantão policial de Limeira.