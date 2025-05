Jovem morre após bater moto em muro no Castelinho em Piracicaba

Um jovem de 24 anos morreu na noite deste sábado (11) em um grave acidente registrado na rua Abel Francisco Pereira, na região do bairro Castelinho em Piracicaba.

A vítima dirigia uma motocicleta Honda 150 de cor vermelha, quando colidiu violentamente contra o muro de uma empresa de energia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e estiveram no local, mas infelizmente o jovem já estava sem vida.

Amigos reconheceram a vítima e comunicaram a família. O pai do jovem acompanhou toda a ocorrência, visivelmente abalado.