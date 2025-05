MC Ryan: exigência de fiança de R$ 1 mi é suspensa pela justiça

O juiz Flávio Fenolio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), deferiu o pedido parcialmente e determinou a suspensão do pagamento da fiança até a análise do habeas corpus por um desembargador de uma das varas criminais do TJSP.

O pedido da defesa do cantor MC Ryan para a suspensão da exigência do pagamento da fiança de R$ 1 milhão, após sua prisão em Piracicaba, foi aceito temporariamente pela Justiça.

Na entrada do show no estádio Barão da Serra Negra, MC Ryan realizou várias manobras com o carro sobre o gramado. A cena, considerada absurda, foi filmada e logo se espalhou nas redes sociais, gerando revolta. Parte do gramado ficou danificada com a passagem do veículo de luxo.

Mesmo assim, o evento seguiu normalmente, com casa cheia. Após o show, a Guarda Civil compareceu ao local e levou o cantor até o Plantão Policial, onde ele foi preso por dirigir sem habilitação, praticar direção perigosa e causar dano ao patrimônio público.