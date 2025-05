‘Dançar e Existir’ é neste domingo, de graça, no Engenho Central

O Engenho Central de Piracicaba recebe neste domingo (11) a partir das 16h, a primeira apresentação do projeto Dançar e Existir, que reúne discotecagem, dança e artes visuais. O evento é totalmente gratuito. Além deste final de semana, no próximo dia 24 de maio, acontece a segunda apresentação do espetáculo, também com entrada gratuita.

O projeto “Dançar e Existir”foi contemplado pelo edital de Chamamento Público Nº 04/2024, e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura – PNAB (lei nº 14.399/2022), por meio do Ministério da Cultura. A realização é do Governo Federal e Ministério da Cultura, Prefeitura de Piracicaba e Fabi 75 Produções Culturais. O apoio é da Secretaria de Cultura.

Os piracicabanos DJ Gusta e DJ Marcus Drama comandam as pick ups e apresentam destaques da música negra brasileira e mundial. Também sobe ao palco o break dancer Janderson Miguel, com a participação especial da dançarina de caiumba Fabiana Ferraz, num diálogo entre a cultura black mundial e a cultura negra afro caipira. As artes visuais ficam a cargo da artista plástica e muralista Alice Rodrigues.

Presença sociocultural