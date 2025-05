Zezé di Camargo e Luciano agitam Festa do Peão de Saltinho

Um dos eventos mais aguardados da região, a Festa do Peão de Saltinho já tem data para acontecer. E está logo aí: o evento está marcado para acontecer entre os dias 8 e 10 de maio, e promete agitar a cidade com uma programação recheada de música sertaneja e muitas outras atrações. Localizado na Rua José de Goes, em Saltinho, o recinto da festa abrirá seus portões às 20h na quinta-feira, 8 de maio, com uma noite especial: a entrada será gratuita mediante a doação de 1 litro de leite, que beneficiará projetos sociais locais, podendo ser trocado antecipadamente pelo ingresso ou também entregue diretamente na bilheteria da festa no dia do show. Os assinantes do Jornal de Piracicaba que apresentarem o cartão do Clube JP na hora da compra do ingresso têm 30% de desconto.

A festa vai começar em grande estilo. A dupla Zezé di Camargo e Luciano será a responsável por dar o pontapé inicial dia 08 no evento com seu repertório de sucessos e modão. No dia seguinte, sexta-feira, 09 de maio, Pedro Paulo e Alex o famosos PPA a dupla pressão trás o sertanejo jovem para a festa, o evento segue com força total até sábado, 10 de maio, quando Hugo e Guilherme subirão ao palco para o grande encerramento, prometendo uma noite inesquecível com seus grandes sucessos. Antes dos shows, o parque receberá as montarias em touros, com competidores de alto nível do Circuito Top 20 RR EcoPower, o campeonato que mais cresce no país.