Estreias: veja o que entra em cartaz no cinema em Piracicaba

Karate Kid: Lendas reinventa e expande o universo clássico das artes marciais. Ben Wang interpreta Li Fong, um jovem mestre do kung fu forçado a deixar a China após uma tragédia pessoal. Nos Estados Unidos, ele enfrenta desafios típicos da adolescência em um ambiente completamente novo. Relutante em voltar a lutar, ele se vê envolvido em uma competição de caratê para ajudar um amigo. Então, Sr. Han (Jackie Chan) une forças com Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para ensinar a Li um novo caminho: um estilo híbrido que mescla tradição, técnica e superação.

O cinema de Piracicaba recebe três novas produções a partir desta quinta-feira (8). Os lançamentos vão de histórias reais e emocionantes até o retorno de um dos filmes de maior sucesso de bilheteria. Os lançamentos são A Mulher no Jardim, Karate Kid: Lendas e Invencível. Os ingressos já estão disponíveis pela internet ou nas bilheterias do Cine Araújo de Piracicaba.

Em A Mulher no Jardim, a tensão cresce a cada dia na vida de Ramona, vivida por Danielle Deadwyler. Sozinha com os filhos e ainda lidando com uma perda recente, ela vê sua rotina ser tomada por uma figura misteriosa — uma mulher vestida de preto que surge do nada em seu quintal. A estranha passa os dias murmurando frases enigmáticas e fazendo ameaças que desafiam a sanidade. Inicialmente vista como alguém perturbada, a presença se mostra muito mais ameaçadora do que Ramona imaginava. A luta da protagonista se torna uma corrida desesperada para proteger sua família de um mal que vai além do que os olhos podem ver. Por fim, Invencível apresenta uma tocante história real sobre o jovem Austin. Apaixonado por tudo o que adolescentes gostam — pizza, filmes e dança — ele enfrenta a vida com um espírito admirável, apesar de viver com uma condição rara de ossos frágeis e ser autista.

Além dos lançamentos, continuam em cartaz os filmes Thuderbolts, Pecadores, Um Filme Minecraft, Screamboat: Terror a Bordo, Homem com H, O Contador 2, Abá e sua Banda, Câncer com Ascendente em Virgem, Until Dawn: Noite de Terror e Amor Bandido. Os ingressos estão à venda pela internet e também nas bilheterias do Cine Araújo no Shopping Piracicaba.