Gestante vítima de acidente é sepultada

Letícia estava grávida de cinco meses e vivia a expectativa da maternidade com muita alegria. O clima durante o velório foi de dor e incredulidade diante da tragédia que tirou a vida da jovem e do bebê que ela esperava.

A comoção tomou conta do local. Muitas pessoas prestaram homenagens emocionadas, destacando a doçura e a felicidade de Letícia com a gravidez.

A jovem morreu após o carro em que estava colidir com um caminhão-tanque que tombou e ficou atravessado na pista, na altura do trevo da Bosch. Outro veículo também se envolveu no acidente, que deixou ainda sete feridos, três em estado grave.

O corpo foi liberado após os trabalhos da perícia e do Instituto Médico Legal. As causas do acidente seguem em investigação. Enquanto isso, resta à família lidar com a dor da perda e buscar forças para seguir em frente.