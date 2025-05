Após desmaiar aniversariante com soco, homem morreu esfaqueado

O homem de 35 anos que foi detido e confessou à Polícia Civil que matou um morador de rua na noite desta quinta-feira (1), em Piracicaba, disse que a motivação foi uma discussão seguida de agressões, que acabou em tragédia. O homem relatou que estava em sua residência com familiares, por volta das 19h30, comemorando seu aniversário, quando o indivíduo chegou ao portão. Após uma certa insistência, houve uma discussão e o morador de rua desferiu um soco em sua cabeça, provocando um rápido desmaio e fugindo em seguida, deixando cair uma faca.

Ao recobrar os sentidos e revoltado com a agressão, o aniversariante saiu pelas ruas procurando o agressor, que foi encontrado na Engenheiro Romano Cury. Uma nova discussão começou e a vítima foi atingida com vários golpes de faca, morrendo no local.

O autor dos golpes relatou o caso à polícia, entregou as roupas usadas no momento da briga e informou que jogou a faca no rio Piracicaba. Diante das evidências, ele foi conduzido ao Plantão Policial, ouvido e liberado após o registro do boletim de ocorrência. O advogado acompanhou o caso.