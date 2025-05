Jovem grávida morre em grave acidente na SP 101

Uma tragédia marcou a noite desta sexta-feira (2) na Rodovia Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. Um caminhão-tanque carregado com água tombou na pista e provocou um violento acidente que tirou a vida de uma jovem grávida de 27 anos, além de ferir outras sete pessoas.

De acordo com informações, o caminhão seguia pela rodovia quando tombou, ficando atravessado no meio da pista. Dois carros que vinham logo atrás não conseguiram desviar e colidiram com o veículo. A gestante morreu ainda no local, e outras sete pessoas ficaram feridas — três delas em estado grave.