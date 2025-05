Maio começa com sangue em Piracicaba: três mortes em três dias

O mês de maio começou com um rastro de sangue em Piracicaba. Em apenas três dias, três vidas foram brutalmente interrompidas — duas por arma branca e uma em um acidente trágico de motocicleta. A cidade viveu um início de mês marcado pela violência e pelo luto.

Logo no feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1), um jovem motociclista de apenas 19 anos perdeu o controle de sua Yamaha XRE e colidiu violentamente contra uma placa de sinalização na avenida Alberto Vollet Sachs. Ele morreu na hora. A morte repentina do rapaz chocou quem presenciou a cena.

Horas depois, por volta das 21h, a tragédia voltou a bater à porta. Um homem de 43 anos, em situação de rua, foi assassinado a facadas após uma discussão no bairro Caxambu. O corpo foi encontrado na rua Engenheiro Romano Cury por populares, que acionaram a Polícia Militar. O autor do crime foi preso em flagrante.No sábado (3), mais sangue: um homem foi encontrado morto com múltiplos ferimentos de faca na rua 1 da Comunidade Castro Neves, próximo ao bar “Sem Medo”. Testemunhas relataram uma briga com outro indivíduo, que vestia uma camisa azul, e desferiu os golpes fatais. O celular da vítima e R$ 402 em dinheiro foram localizados dentro de uma casa abandonada nas imediações.