ATENÇÃO

Quatro marcas de café têm lotes recolhidos por risco à saúde

Por Will Baldine
Análise apontou que os produtos estavam fora dos padrões de qualidade
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de 23 lotes de quatro marcas de café após análise apontar que os produtos estavam fora dos padrões de qualidade. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 22.

Saiba Mais:

Segundo o Mapa, as verificações realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) identificaram impurezas e matérias estranhas acima dos limites estabelecidos em norma, o que levou à desclassificação e ao recolhimento dos lotes. As irregularidades podem representar risco à saúde dos consumidores.

Os lotes recolhidos incluem diferentes versões dos cafés, como extra forte e tradicional. Confira as marcas e lotes:

  • Terra da Gente: 462492, 492491, 082591, 092592
  • Terra da Gente Tradicional: 482492, 142592, 162592, 472492, 092592, 072592, 152592
  • Terra da Gente Extra Forte: 122591, 262591, 242591, 234491, 472491, 092591, 152591
  • Jalapão Tradicional: 4025
  • Jalapão Extra Forte: 4025
  • Made in Brazil: 0812, 5335
  • Q-Delícia: 2

O Mapa orienta que os consumidores que adquiriram esses produtos interrompam o consumo e solicitem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser feitas pelo canal Fala.BR, informando o estabelecimento e o endereço da compra.

