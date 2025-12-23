O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de 23 lotes de quatro marcas de café após análise apontar que os produtos estavam fora dos padrões de qualidade. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 22.

Segundo o Mapa, as verificações realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) identificaram impurezas e matérias estranhas acima dos limites estabelecidos em norma, o que levou à desclassificação e ao recolhimento dos lotes. As irregularidades podem representar risco à saúde dos consumidores.