Feriado lota zoológico, mas visitantes encontram cenário precário

Neste feriado de 1º de maio, o Zoológico de Piracicaba, tradicional ponto turístico da cidade, foi novamente palco de lazer para famílias e crianças. Apesar do clima descontraído, o que mais se ouviu entre os visitantes foram críticas e lamentos sobre o abandono do espaço.

"Eu adoro trazer meus filhos aqui, mas cada vez que venho tem menos brinquedos", afirmou a diarista Amélia da Silveira Antunes, de 44 anos. Morador da região do Vila Cristina, o operador de máquinas Davi dos Santos, de 52 anos, compartilhou do mesmo sentimento: "A gente se anima com o feriado, mas desanima ao ver poucos bichos e brinquedos quebrados. O preço do pastel é mais caro do que na praia".