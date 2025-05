Homem bêbado entra em carro errado e briga com dono em Piracicaba

Um caso inusitado movimentou o Plantão Policial de Piracicaba nesta quinta-feira (1). Um homem embriagado se confundiu e entrou em um Ford Ka que não era dele, mas da mesmo cor.

VEJA MAIS:

A confusão aconteceu na avenida Roma, no bairro Santa Terezinha. Quando o verdadeiro dono do carro percebeu a situação e tentou explicar que o veículo era seu, o homem não quis saber de conversa, se exaltou, discutiu e a situação saiu do controle.