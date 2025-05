Pastor mirim é proibido de fazer cultos; veja motivo

Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido por participar de cultos religiosos como pregador, foi afastado temporariamente de suas atividades em igrejas e nas redes sociais. A medida foi determinada pelo Conselho Tutelar, que também solicitou o retorno do adolescente às aulas presenciais e o cancelamento de compromissos previamente agendados.

Saiba Mais:

De acordo com o portal Assembleianos de Valor, os responsáveis pelo jovem, Érica e o pastor Marcinho Silva, participaram de uma reunião com representantes do órgão. A decisão ocorreu após repercussões envolvendo falas e condutas do adolescente durante apresentações públicas.