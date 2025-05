Aposentado é esfaqueado por vendedor na Praça José Bonifácio

Um aposentado levou seis pontos na cabeça após ser esfaqueado por um vendedor ambulante durante uma discussão, na tarde desta quinta-feira (1), na Praça José Bonifácio em Piracicaba.

De acordo com a Guarda Civil, que atendeu a ocorrência, o vendedor se desentendeu com outra pessoa no local. O aposentado teria interferido na discussão e acabou sendo atacado com golpes de faca na cabeça.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Cristina, onde recebeu atendimento médico e levou seis pontos.