Anvisa volta a interditar creme dental da Colgate

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restabeleceu a interdição do creme dental Colgate Total Clean Mint nesta quarta-feira (30), após a própria fabricante retirar o recurso que suspendia temporariamente a medida. A decisão foi motivada por diversos relatos de consumidores que informaram reações adversas após o uso do produto.

A comercialização do creme havia sido suspensa no fim de março, após a Anvisa receber um “número significativo” de queixas sobre efeitos indesejados. Nas redes sociais, usuários relataram sintomas como aftas, dores na língua, lábios e gengivas, ardência na boca e até machucados e feridas. Houve também quem mencionasse dificuldade para escovar os dentes após o uso do produto.