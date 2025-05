VÍDEO: Jovem bate moto em placa e morre na hora em Piracicaba

Um jovem de 20 anos morreu na tarde desta quinta-feira (1) após um grave acidente de moto na avenida Professor Alberto Vollet Sachs, ao lado de um condomínio em Piracicaba.

De acordo com as informações, ele pilotava uma Honda XR branca e vermelha quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e bateu com força em uma placa de sinalização. O impacto foi tão violento que o rapaz morreu na hora.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar confirmou o óbito. A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e organizou o trânsito, que ficou parcialmente interditado. A Polícia Científica fez a perícia técnica para ajudar a entender a causa do acidente e o corpo foi levado pela funerária para o Instituto Médico Legal (IML)