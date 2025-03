Anvisa suspende Colgate após reações adversas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de uma linha de cremes dentais da Colgate nesta quinta-feira (27), em resposta a um crescente número de relatos de consumidores sobre efeitos colaterais indesejados. A medida, publicada no Diário Oficial da União, suspende a comercialização dos produtos afetados até a conclusão de investigações mais aprofundadas.

A decisão da Anvisa foi motivada por um aumento significativo de queixas de usuários que experimentaram reações como feridas na boca, inflamação gengival e inchaço após a utilização do creme dental. A suspeita é que as alterações recentes na formulação do produto, que substituiu o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho, possam estar relacionadas aos problemas relatados.

Diante da situação, especialistas recomendam que indivíduos que apresentarem qualquer tipo de reação adversa interrompam imediatamente o uso do produto em questão e considerem a utilização de cremes dentais com a composição tradicional. A Anvisa continua monitorando o caso e não descarta a possibilidade de uma proibição definitiva caso os riscos à saúde sejam comprovados pelas análises em andamento.