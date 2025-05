Homem morre em troca de tiros com policiais do BAEP

A ação envolveu equipes do BAEP e do 37° Batalhão da PM, que estavam na região após receberem denúncia sobre um carro preto usado por criminosos ligados a facções. O veículo, um GM Vectra com placas adulteradas, foi visto em alta velocidade e tentou fugir quando notou a presença da polícia.

Três suspeitos desceram do carro armados e atiraram contra os policiais. A equipe reagiu e atingiu um dos homens. Os outros dois conseguiram fugir pela mata, deixando para trás uma arma calibre .38.

Dentro do carro, os policiais encontraram um estojo de bala deflagrado e um galão com gasolina. O SAMU foi chamado e confirmou a morte do suspeito às 23h03. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Rio Claro como homicídio decorrente de intervenção policial.