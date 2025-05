Maio Vermelho: mês aborda conscientização sobre o AVC

O professor Felipe Caloni passou por um grande susto em agosto do ano passado, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, graças ao rápido socorro e aos profissionais que o atenderam, está bem e se recuperando se forma satisfatória.

Desde então, Caloni se engajou na causa e tornou-se membro da Associação dos AVCistas Brasil, entidade que trabalha no suporte às pessoas que já tiveram o AVC, assim como os familiares, cuidadores e os profissionais da saúde. Essa Associação é uma das entidades que apoiam a campanha do “Maio Vermelho”, mês que aborda a conscientização sobre o AVC.

“O meu AVC foi na artéria média direita e comprometeu o meu lado esquerdo do corpo. Minha perna e meu braço. Eu, hoje, tenho sequela na mão. Cada AVC é um; é muito difícil saber as sequelas que terão. E a recuperação é muito individual depende muito do paciente”, declarou.