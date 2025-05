Cinema: biografia de Ney Matogrosso estreia em Piracicaba

Em Thunderbolts, Yelena Belova, irmã da Viúva Negra, retorna ao Universo Marvel como uma assassina em série que se vê presa em uma armadilha mortal com outros ex-vilões redimidos para trabalhar em missões do governo americano, dirigidos por Valentina Allegra de Fontaine. Esse grupo diversificado de figuras desajustadas e irreverentes terá que enfrentar os traumas sombrios de seu passado enquanto tentam trabalhar juntos num mesmo propósito.

O cinema é uma das opções de lazer no feriado desta quinta-feira (1°). Em Piracicaba, quatro novos filmes entram em cartaz no Cine Araújo, com opções que vão desde o universo dos super-herois até biografias. Entre os lançamentos estão “Thunderbolts*”, da Marvel, reunindo um grupo desajustado de anti-herois e “Amor Bandido” que traz a história de um corretor de imóveis que é envolvido em uma aventura inesperada. Para os fãs de música, o destaque é a pré-estreia de “Homem com H”, que retrata a vida e a trajetória artística de Ney Matogrosso. Fortes emoções também marcam presença com “Screamboat: Terror a Bordo”, um suspense angustiante ambientado em alto-mar.

Para quem gosta da música brasileira, a opção é Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso, interpretado por Jesuíta Barbosa. Ney de Souza Pereira morava com a família na cidade de Bela Vista (MS) até ser expulso de casa pelo pai que o dizia para “virar homem”. A partir de então, colocou o foco em sua carreira artística e se estabeleceu com uma voz inconfundível e com performances memoráveis. Ao longo de toda a carreira, gerou polêmicas devido às suas roupas, maquiagens e trejeitos. O longa apresenta Ney rompendo padrões e revolucionando o mundo artístico num país cheio de preconceitos.

Já Amor Bandido conta a história de Marvin Gable é um corretor de imóveis dedicado e tranquilo que vive na pacata cidade de Milwaukee. Ao receber um bilhete misterioso de Rose, sua ex-parceira do crime que, supostamente, estava morta, ele precisa confrontar a vida que foi deixada para trás alguns anos antes. Nesta missão, ele precisará reviver hábitos, enfrentar traições e assassinos perigosos, sendo um deles o chefe do crime, seu irmão.

Por fim, “Screamboat: Terror a Bordo” é a pedida para quem gosta de história de terror com comédia. No filme, passageiros e tripulantes que buscam atravessar a última balsa da noite em Nova York são pegos de surpresa por um rato sanguinário que toma conta do Staten Island Ferry e começa um massacre. Cercados por água, medo e total escuridão, os passageiros precisam sobreviver ao pequeno monstro que habita o porão do barco e chegar ao outro lado. O filme é inspirado no curta-metragem mundialmente conhecido da Disney, “O Vapor Willie”, que apresentou o personagem Mickey Mouse ao mundo.