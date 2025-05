Entenda como vai funcionar o Comitê de Trauma de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba publicou nesta quarta-feira, 30/04, a instituição oficial do Comitê Gestor Municipal da Linha de Cuidado ao Paciente Politraumatizado no município, também conhecido como Comitê de Trauma, pelo decreto nº 20.440/2025.

Conforme explicou o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco, diversos motivos foram colocados em pauta para a criação deste Comitê. “O alto número de pessoas atendidas com trauma nos preocupou muito e isso vinha ocorrendo devido ao aumento no número de acidentes de trânsito na cidade, bem como a necessidade de organização sistêmica e integrada entre os diversos pontos da rede de atenção às urgências e emergências para o enfrentamento eficaz das demandas associadas ao paciente politraumatizado, entre outros. Inicialmente, vamos intensificar ações de educação no trânsito e prevenção de acidentes. Esperamos muito em breve ter resultados muitos positivos na cidade”, reforçou.

Segundo o Decreto, o Comitê será composto pelos seguintes representantes: Núcleo de Educação em Urgências (NEU); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192); Corpo de Bombeiros (16º GB de Piracicaba); Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Santa Casa de Misericórdia, Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC); Hospital Unimed Piracicaba; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs Piracicamirim, Vila Cristina, Vila Sônia e Vila Rezende); Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT); Concessionárias de rodovias da região (Intervias/Arteris, Colinas, Rodovias do Tietê e Eixo SP); Conselho Municipal de Saúde; instituições de ensino e pesquisa vinculadas à saúde e segurança pública; Vigilância em Saúde do Município; Consultores técnicos especialistas externos em trauma e sistemas de urgência e emergência, designados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os nomes serão escolhidos nos próximos 15 dias e a composição completa do Comitê será publicada posteriormente no Diário Oficial do Município.

Entre as diversas atribuições do Comitê estão: coordenar a construção e a implementação da linha de cuidado ao trauma grave no município, com foco na redução da mortalidade e das sequelas evitáveis; elaborar, atualizar e validar os fluxos e protocolos de atendimento ao paciente politraumatizado nos âmbitos pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação; subsidiar ações de capacitação profissional continuada, com formação de multiplicadores locais e realização de simulações integradas de atendimento ao trauma; apoiar a criação e manutenção de um registro informatizado de trauma, para análise epidemiológica, gestão de indicadores e melhoria contínua da linha de cuidado; entre outros.