Bebel volta a pedir ao MEC universidade federal em Piracicaba

Segundo informações do gabinete da deputada, Bebel buscou apoios para que o governo federal receba a proposta. “Entendo ser fundamental buscar apoios dos diversos ministros com quem tenho muita afinidade e amizade de décadas, como é o caso do Alexandre Padilha e do Luiz Marinho, para que esta proposta de instalar um campus da UFSCar em Piracicaba seja viabilizada”, afirmou. “Além do que, esses ministros são do PT, o meu partido, que tem compromisso com Piracicaba e com a educação pública”, completou.

Em visita a ministérios do governo federal na última terça-feira (29), a deputada estadual Professora Bebel voltou a pedir a instalação de uma universidade federal em Piracicaba, na área do antigo Campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Em visita a Brasília, a deputada esteve com o secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, e entregou, novamente, a proposta de uso do espaço para a instalação de uma unidade da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) em Piracicaba.

No encontro com o secretário do Ministério da Educação, Bebel reforçou a importância da universidade federal tanto para a Região Metropolitana de Piracicaba, assim como para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Ainda de acordo com informações do gabinete da deputada, o Ministério da Educação garantiu que todo empenho será feito para que esta proposta seja viabilizada. “Com uma universidade federal em Piracicaba todos os brasileiros sairão ganhando”, completa.

Outras Visitas

Bebel também visitou os ministérios do Trabalho e da Saúde. Por lá, ela apresentou demandas de investimentos do governo federal pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em Piracicaba. Os pedidos de recursos do programa foram feitos para obras de infraestrutura e políticas públicas. Os pedidos foram feitos pela deputada estadual Professora Bebel (PT), que visitou na última terça-feira (29) os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e do Trabalho, Luiz Marinho.

De acordo com informações do gabinete de Bebel, foram apresentados projetos que possam garantir investimentos do governo federal, através do PAC, para beneficiar a cidade de Piracicaba e o Estado de São Paulo. “São solicitações voltadas tanto para o fortalecimento do SUS em Piracicaba e região, assim como para garantir recursos para obras de infraestrutura, principalmente na área de saneamento e habitação. Ao ministro Luiz Marinho falei da importância de fortalecer o trabalho da gerência regional do trabalho”, disse Bebel.