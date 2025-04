Nem lojas, nem mercados: comércio de Piracicaba fecha no feriado

Todo o comércio de Piracicaba vai fechar nesta quinta-feira, dia 1° de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador. Comércio de rua e lojas dos corredores nos bairros não estarão abertas pois não é permitida a utilização de mão de obra do trabalhador neste dia.

Saiba mais

Além das lojas do comércio de rua, o Shopping Piracicaba também ficará fechado. Apenas a praça de alimentação funcionará, das 10h às 22h, de modo facultativo. Os supermercados da cidade também vão fechar. As informações são do Sincomércio de Piracicaba.