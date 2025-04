Polícia apura denúncias de abuso de pastor contra adolescentes

Em um dos casos, a mãe de uma adolescente de 13 anos relatou à polícia que o homem cometeu o abuso no dia 5 de abril durante um ensaio de teatro. Após ver a menina sentada em um canto, ele a levou para o gabinete pastoral e, depois de abraçar e fazer carinhos no rosto, beijou sua boca.

A segunda jovem, de 17 anos, relatou o problema para sua avó, ao tomar conhecimento do primeiro registro. Ela disse que no dia 5 de abril pegou carona na volta de uma vigília com o mesmo homem. Ele parou o carro em um local escuro, passou a mão em suas pernas e tentou beijar sua boca, além de passar a língua no seu rosto.

Um boletim de ocorrência também foi registrado.