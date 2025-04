Vai fazer frio no feriado? Veja previsão para Piracicaba

O tempo deve esfriar no feriado, segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Segundo o Inmet, as temperaturas vão baixar ainda mais na quinta-feira, apesar de o céu ficar predominante aberto durante o dia.

Na quinta-feira(1º), a mínima fica em 11ºC e a máxima chega em 30°C, com previsão de tempo aberto, mas com nuvens à tarde e noite.

Na sexta-feira (2), a mínima prevista será de 14ºC com máxima de 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (3), a mínima prevista é de 14ºC e a mínima é de 30°C, com previsão de tempo aberto e nevoeiro.