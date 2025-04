Câmara aprova reajuste de 5% para servidores de Piracicaba

A Câmara de Piracicaba aprovou na sessão da segunda-feira (7) o reajuste de 5% para servidores públicos municipais. O reajuste está preto em projeto de lei de autoria do prefeito Helinho Zanatta (PSD), que foi encaminhado ao Legislativo na semana passada. O índice aprovado, segundo o projeto, repõe a inflação do período de março de 2024 até fevereiro de 2025 e abrange, também, servidores pensionistas e inativos.

Saiba mais

As perdas inflacionárias foram calculadas com base nos indicadores de preço IPC-Fipe, INPC-IBGE e IPCA-IBGE do período. A votação em primeira discussão ocorreu durante 18ª reunião ordinária e, em segunda discussão, na 3ª reunião extraordinária deste ano, realizada logo em seguida. A reunião extraordinária foi necessária para que a aprovação em dois turnos acontecesse na mesma noite. Com isso, o projeto foi aprovado imediatamente para sanção do Executivo. A urgência na demanda foi necessária por conta da data base dos servidores, que é em março.