Mulher relata estupro ao parar SUV em semáforo em Piracicaba

Uma mulher procurou a emergência de um hospital para relatar uma crise de suicídio e também relatou às equipes no atendimento que foi estuprada dentro da sua SUV Spin após parar em um semáforo há quatro semanas em Piracicaba.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a mulher chegou por volta das 23h desta terça-feira (5) no hospital Santa Casa de Piracicaba e relatou um quadro de suicídio, alegando que foi estuprada por um indivíduo dentro da sua SUV após parar em um semáforo em Piracicaba, sem detalhar o local. Ela também afirmou estar com medo da família saber do ocorrido.

