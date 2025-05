Moradora da região morre afogada antes de show da lady gaga

Uma mulher de 50 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste (SP), morreu afogada na manhã do último sábado (3) na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eviene de Oliveira estava na cidade para acompanhar o show da cantora Lady Gaga, que estava marcado para ocorrer na mesma noite.

Saiba Mais:

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o chamado foi registrado por volta das 8h15. Eviene estava acompanhada de amigos quando entrou no mar. Ela foi retirada da água e levada por helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu.