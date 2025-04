Contadores de fluxo instalados na SP-304 confundem motoristas

O equipamento, que foi colocado com a finalidade exclusiva de contar o número de veículos que passam pela via, não tem a capacidade de multar ou aplicar qualquer tipo de penalidade aos motoristas . A confusão se origina principalmente pela semelhança visual entre o contador veicular e os radares de velocidade, amplamente utilizados nas rodovias.

Recentemente, foi instalado um dispositivo eletrônico na Rodovia Luiz de Queiroz, no trecho da SP-304, entre Santa Bárbara d'Oeste e Piracicaba, para realizar a contagem de veículos que circulam pela rodovia. No entanto, motoristas que transitam pelo local têm se confundido, acreditando que o dispositivo seja um radar de fiscalização de velocidade.

De acordo com informações de autoridades locais, o contador veicular tem o objetivo de coletar dados sobre o fluxo de tráfego, o que pode auxiliar no planejamento e melhorias da infraestrutura rodoviária. No entanto, a instalação do dispositivo não visa à fiscalização de velocidade e, portanto, não gera multas.

A instalação do dispositivo, atrás de uma placa de sinalização, tem sido um ponto de confusão, já que muitos motoristas, ao verem a estrutura, acabam reduzindo a velocidade, embora não estejam sendo fiscalizados.

Motoristas devem ficar atentos e compreender que o dispositivo instalado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) tem apenas a finalidade de contar o tráfego de veículos, e não deve ser confundido com um radar de fiscalização de velocidade.