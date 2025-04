Esalq é reconhecida no mundo como referência em pesquisa de solo

O Grupo de GeoCiS (Geotecnologias em Ciência do Solo), do Departamento de Ciência do Solo da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) foi reconhecido internacionalmente como referência global no estudo do solo pelo Dokuchaev Soil Science Institute, da Rússia, instituição considerada o berço do estudo do tema. A equipe recebeu uma menção de destaque da Academia de Ciências da Rússia, por meio do Ministério da Ciência e Educação da Federação Russa.

A menção recebida pela equipe coloca o grupo como um dos líderes mundiais nas áreas de pedologia, mapeamento e sensoriamento remoto aplicados ao estudo dos solos. Segundo o documento oficial, "o grupo se destaca também por desenvolver os caminhos mais inovadores da ciência do solo." O GeoCiS é coordenado pelo professor José Alexandre Demattê. “Esse reconhecimento, concedido pelo Dokuchaev Soil Science Institute, tem grande relevância, pois vem de uma das mais prestigiadas instituições da ciência do solo no mundo”, disse.