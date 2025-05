Câmara aprova cobrança de nova taxa de iluminação em Piracicaba

A Câmara de Piracicaba aprovou na noite desta segunda-feira (5), o Projeto de Lei do Executivo que institui no município a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).

O projeto de lei complementar 8/2025 —que tramitou em regime de urgência, assim como outras quatro matérias do pacote— recebeu 15 votos favoráveis e seis contrários nas deliberações em primeira e segunda discussões. A propositura introduz alterações na lei complementar 224/2008, que disciplina o Sistema Tributário Municipal, e prevê valores de cobrança com base na faixa de consumo e na natureza dos imóveis, tanto para aqueles conectados à rede distribuidora de energia elétrica quanto para imóveis não edificados e/ou não conectados à rede.

O texto do Executivo estabelece que "os recursos arrecadados a título da Cosip serão destinados exclusivamente ao custeio, à expansão, à modernização, à manutenção e à melhoria da iluminação pública no município" e prevê isenção para residências classificadas como de baixa renda.