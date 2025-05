Taxa da iluminação: veja quais vereadores foram a favor e contra

A Câmara de Piracicaba aprovou na noite da última segunda-feira (5), o Projeto de Lei do Executivo que institui no município a Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública). A sessão foi marcada por manifestações de cidadãos que foram até a sede do Legislativo para protestar contra o projeto, que é de autoria do Executivo Municipal.

Saiba mais

O projeto de lei complementar 8/2025, que tramitou em regime de urgência, assim como outras quatro matérias do pacote, recebeu 15 votos favoráveis e seis contrários nas deliberações em primeira e segunda discussões. O relatório completo da votação pode ser consultado no aqui.

Como cada vereador votou