Unimep vende parte do campus para supermercado; veja valor

Um trecho da área que abrigava o campus Taquaral da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), em Piracicaba (SP), foi arrematado por R$ 20 milhões em leilão realizado nesta segunda-feira (5). A única empresa a apresentar lance foi a rede de supermercados Delta Max, que ficará com parte do terreno desativado.

A venda faz parte do processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, autorizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A medida busca quitar dívidas da mantenedora, que enfrenta dificuldades financeiras desde o encerramento de 30 cursos nos municípios de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, afetando cerca de 500 estudantes.