Dívida ativa de contribuintes de Piracicaba chega a R$ 3 bilhões

As inscrições começaram ainda em dezembro do ano passado e seguiram em março, respeitando o prazo de até 180 dias para cobrança amigável, conforme previsto em lei. No entanto, em cumprimento às determinações de órgãos de controle externo, como o TCE (Tribunal de Contas do Estado) e o TCU (Tribunal de Contas da União (TCU), o município passou a realizar a inscrição dos débitos por exercício fiscal.

De acordo com a Prefeitura, a Procuradoria de Execuções Fiscais é a responsável pela recuperação desses créditos, que ocorre por meio de cobranças administrativas e judiciais. Atualmente, cerca de 270 mil processos de execuções fiscais tramitam na Vara da Fazenda Pública. O Executivo lembra, ainda, que a legislação municipal, por meio da Lei nº 224/2008, alterada pela Lei 428/2021, permite o parcelamento de débitos fiscais em até 60 parcelas. O valor mínimo de cada parcela é R$ 151,80.

O tributo com maior inadimplência é o ISS (Imposto Sobre Serviços), com R$ 1,26 bilhão em débitos. Em seguida vêm o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), com R$ 759 milhões e as multas previstas em legislação específica, que somam R$ 449,7 milhões. Contribuintes com débitos inscritos em Dívida Ativa devem procurar atendimento no Térreo 2 do Centro Cívico, na rua Antonio Corrêa Barbosa, 2.233, Chácara Nazareth. Também é possível abrir processo por meio do sistema “Sem Papel”.