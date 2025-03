Casal é preso suspeito de abusar de meninas de 13 anos

De acordo com a denúncia, uma das vítimas estava dormindo na casa da amiga, quando foi abusada pelo suspeito, que é cunhado da amiga. O homem tem 25 anos. Após o caso, a esposa do acusado teria pedido para que os pais da vítima não fizessem denúncia.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), prendeu um casal suspeito de estuprar duas adolescentes de 13 anos. O crime teria acontecido na madrugada do último dia 3 de março.

A cunhada do suspeito também o acusou de abuso, e disse que a irmã o protegia. A vítima disse, ainda, que chegou a ser agredida para que não denunciasse os abusos. De acordo com informações da DIG, o casal fugiu de Limeira após o crime. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná. Os suspeitos vão responder por estupro de vulnerável.