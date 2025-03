Avó e neta são encontradas mortas com recado escrito com sangue

Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina, de 11, foram encontradas mortas neste sábado (22), dentro de casa, em Jataizinho no norte do Paraná.

As vítimas apresentavam sinais de violência e tinham lenços amarrados no pescoço. No local, um recado misterioso escrito com sangue dizia: "Desculpa, mãe".