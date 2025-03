Bomba de brinquedo assusta populares e mobiliza polícia

Uma simples confusão virou caso de polícia nesta segunda-feira (24) no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma bomba foi avistada no banco de um Ford Ka estacionado na rua Deputado Otávio Lopes, próximo a uma escola, causando pânico entre moradores e pedestres.

A Polícia Militar e a Guarda Civil foram acionadas e rapidamente isolaram a área. O clima de tensão era tão grande que até o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) quase entrou em cena.

Mas eis que surgiu o dono do carro e desfez o mistério: a suposta ameaça era apenas uma bomba de brinquedo, deixada no veículo enquanto ele resolvia assuntos no centro. Com o mal-entendido resolvido, a área foi liberada e o homem seguiu para casa – levando junto o inusitado "artefato". Antes disso, alguma pessoas e até agentes, aproveitaram o momento para uma fotográfico com a falsa bomba.