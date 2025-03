17 escolas de Piracicaba são premiadas pelo Estado; veja lista

A secretária de Educação, Juliana Vicentin, também celebrou a conquista e destacou a importância do trabalho contínuo na busca por uma educação de qualidade. "Esse reconhecimento reforça que a educação de Piracicaba está entre as melhores do Estado. Nossos profissionais são comprometidos e trabalham com dedicação para garantir o aprendizado das crianças. Essa conquista é fruto de um trabalho coletivo e nos motiva a continuar investindo na qualidade do ensino", destacou Juliana.

O Alfabetiza Juntos SP é um programa de colaboração entre o Estado e os municípios para promover avanços na alfabetização. Piracicaba realizou no ano passado a Avaliação de Fluência Leitora, aderiu ao uso do material didático padronizado e ao uso da plataforma de leitura Elefante Letrado, que disponibiliza obras literárias online.

As 17 escolas premiadas de Piracicaba foram: