Familias sofrem com despedida precoce de Yasmin e João Vitor

O telefone tocou na madrugada do último domingo (23) e o coração de duas famílias parou. Do outro lado da linha, a notícia que nenhum pai ou mãe está preparado para ouvir: João Vitor Clazzier, 19 anos, e Yasmin Desuó, 16, não voltariam para casa. Um acidente brutal de moto interrompeu suas vidas na avenida Cezira Giovanoni Moreti, no Santa Rosa em Piracicaba.

A cena da tragédia ainda está marcada na memória de quem passou por ali. A moto desgovernada, o silêncio cortado pelas sirenes e o chão manchado pela despedida precoce de dois jovens que tinham tanto pela frente. João Vitor perdeu o controle na rotatória, bateu na guia e o impacto foi fatal para ele e Yasmin.

Nas redes sociais, amigos e parentes se despediram com mensagens que misturaram dor e incredulidade. "Meu coração está em pedaços. Como aceitar que nunca mais vamos rir juntas?", escreveu uma amiga de Yasmin. João Vitor, que era um jovem feliz, com muitos planos, teve o destino selado justamente por um veículo que tanto amava pilotar.