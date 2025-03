Nova tempestade pode atingir Piracicaba nesta semana

Segundo o Cepagri-Unicamp, a instabilidade é causada pela passagem de uma frente fria pelo Atlântico, e que passou a avançar pelo litoral paulista na quarta-feira. O Cepagri-Unicamp confirmou as chances de tempestade e informou que os temporais podem começar como chuvas isoladas que podem evoluir, com a possibilidade de descargas elétricas e picos de intensidade.

“A tendência para a quinta-feira é de tempo instável, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ou temporais a partir da tarde, associados à chuvas localmente intensas e descargas elétricas”, citou. A mínima nesta quinta-feira (27) é de 18°C e a máxima de 34°C. Segundo o Inmet, as chuvas devem acontecer até, pelo menos, sábado (29). Na sexta-feira (28), a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, com céu predominantemente nublado. A mínima é de 19°C e a máxima é de 34°C. A previsão estendida para o domingo (30) é a de que o dia fique com muitas nuvens, mas sem a chance de chuvas. A mínima deve ser de 17°C e a máxima é de 36°C.

Tempestade

O alerta de tempestade veio três dias depois do último temporal que atingiu a cidade, no último domingo (23). Naquele dia, foram registrados 41 milímetros de chuva. O temporal causou estragos em pontos da cidade, como o alagamento das avenidas Armando de Salles Oliveira, Torquato da Silva Leitão, 31 de Março e Água Branca, e nos bairros Vila Sônia, Bosques do Lenheiro e São Francisco (Bongue). Também foram registradas quedas de uma árvore, nos bairros Vila Independência. Não há registro de vítimas nem desabrigados.