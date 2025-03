Pai é preso suspeito de abusar de filha deficiente de 10 anos

Ainda segundo o depoimento da testemunha, depois do jantar, quando todos foram dormir, o irmão mais velho teria decidido ficar acordado e fingir que estava dormindo para ver se o ato aconteceria de novo. Minutos depois, o jovem disse que viu o pai se levantando e conferindo se ele e a mãe, uma mulher de 38 anos, estavam dormindo. Depois, o homem teria chamado a vítima e a deitou no chão.

O suspeito, segundo o boletim de ocorrência, teria, então, deitado por cima dela e começado a beijá-la e fazer movimentos pélvicos. Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima teria, então começar a gritar frases como “te peguei, safado”, e acordou a mãe, que se levantou e acendeu as luzes.

No depoimento da mulher, ela conta que ao acender as luzes, ela viu o marido sentado no chão com a menina no meio das pernas dele, com as barras da calça da menina levantadas. Ela também percebeu uma marca vermelha no pescoço da vítima. A Polícia Militar foi acionada e levou todos ao Pronto Socorro. No hospital, foi identificado um rasgo na calça da menina, na região do cós, próximo às partes íntimas. A mãe disse que o rasgo não existia antes deles se deitarem. O médico plantonista não identificou nenhuma penetração na menina durante a consulta.