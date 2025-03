Grupo Vocal da Esalq lança versão de Mozart no Céu de Ernst Mahle

“Nos últimos anos, o compositor Ernst Mahle tem trabalhado arduamente para compor obras novas e procurando dedica-las a músicos que ele admira por suas atrações profissionais. Com isso, temos sido contemplados com muitas músicas novas e interessantes”, disse a maestrina Cíntia Pinotti. “Escreveu o Mozart no Céu para coro misto (soprano, contralto, tenor e baixo) e piano, com texto de Manuel Bandeira Um presente musical de um alemão que adotou o Brasil/Piracicaba como sua segunda pátria e que muito contribui para o crescimento da educação musical no nosso tempo. No vídeo que lançaremos hoje, falaremos com mais detalhes sobre essa ‘joia’ musical”, completou.

O lançamento virtual da interpretação de Mozart no Céu, de Ernst Mahle, está marcado para acontecer às 20h desta quarta-feira, no YouTube dos Grupos Vocais da Esalq.