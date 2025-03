Vencedores do Concurso Literário do Flipira são premiados

Os vencedores do Concurso Literário da Flipira (Festa Literária de Piracicaba) foram homenageados em cerimônia realizada na Biblioteca Municipal de Piracicaba na última sexta-feira (14). Em primeiro lugar, ficou o estudante Anderson Dias Costa Neto, do sétimo ano da escola José Romão, com o poema Nossos Cem Anos. Em segundo lugar, ficou Ana Júlia Lima Pereira, do nono ano, também da escola José Romão, com o poema Centenário. O terceiro lugar é de Maria Clara Sagla Bombo, do oitavo ano da escola José Romão, com o poema Centenário José Romão.

Além dos vencedores, foram homenageados como menção honrosa os estudantes Anilly Nayara de Souza Farias, do Colégio Municipal de Itabela, com o poema Solidão – fundamental II; Vinícius Silva Sartorello, da escola José Romão, com o Poema do Centenário Professor José Romão; Jéssica Lorena Anacleto, da escola Dr. Prudente, com o poema Noite; Luis Fabiano de Souza, da escola Dr. Prudente, com o poema Minha Missão; Beatriz Tanck Cardoso, da escola Dr. Prudente, com o poema Farsa; Laura Araújo de Souza, da escola Dr. Prudente, com o poema O Tempo de Você; Ana Carolina Oliveira de Paula, da escola José Romão, com o poema O Centenário.

O corpo de jurados do concurso literário foi composto por Leda Coletti, Lídia Sendin e João Baptista de Souza Negreiros Athayde. A premiação acontece no dia 14 de março, às 14 horas, na Biblioteca Municipal de Piracicaba. A organização da premiação informou que com a verba dos patrocinadores, foram comprados os prêmios do primeiro, segundo e terceiro colocados e que, com uma sobra de R$ 1,5 mil do dinheiro, irá editar um livro que terá toda a renda proveniente da venda revertida para a realização da Flipira de 2025.