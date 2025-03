Salão de Aquarelas de Piracicaba segue com inscrições abertas

As inscrições para o sétimo SAP (Salão de Aquarelas de Piracicaba) continuam abertas até o próximo dia 2 de abril. O evento é organizado pela Prefeitura de Piracicaba, pela Secretaria Municipal da Cultura e Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. As inscrições são abertas para artistas de todo o Brasil, que podem se inscrever gratuitamente pelo formulário online do evento. O regulamento oficial está disponível no site oficial da Pinacoteca, o pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br.

O SAP está marcado para abrir no dia 9 de maio de 2025, e ficará exposto ao público na Pinacoteca Municipal até o dia 20 de julho. As visitações podem ser feitas de terça-feira a domingo e nos feriados. O Salão, que já se consolidou como um dos principais eventos de arte do município, tem como objetivo valorizar a técnica da aquarela e fomentar as artes visuais em todo o Brasil. Cada artista pode inscrever de duas a cinco obras inéditas e originais, enviando imagens em alta resolução no formato PDF, contendo nome do artista, título, ano de produção, técnica e dimensões. Inscrições feitas por outros meios, como CDs, pendrives ou fotos de baixa qualidade, não serão aceitas.